Исповедь профессионала: как работают продавцы в калининградских магазинах одежды и обуви

Сразу несколько продавцов (обувного магазина, масс-маркета и джинсового бутика) согласились анонимно рассказать о тонкостях своей профессии. Девушки поведали Клопс.Ru о том, насколько завышают цены местные ретейлеры, как вычисляют воришек и почему калининградки не любят покупать неординарные вещи.

О мифах

— Секс в примерочной кабинке — с этим явлением я за всё время своей работы ни разу не сталкивалась. У нас в магазине вообще запрещено, чтобы двое людей входили в одну кабинку одновременно. Предполагаю, что это связано по большей части с профилактикой краж. Вообще люди не очень хорошо реагируют, когда им сообщаешь о запрете заходить парами. Показываешь на табличку с правилами пользования примерочной, и они тогда успокаиваются, понимая, что это не лично к ним претензии.



Если говорить о мифе, что во время поставки нового товара его сгружают прямо на пол в подсобке и по вещам продавцы чуть ли не ногами ходят, то в нашем магазине никто себе такого не позволял. К тому же новую коллекцию привозили всегда упакованную в пакеты, поэтому что-то очень сложно с ней сотворить. Зато я могла наблюдать в некоторых магазинах другую картину: сотрудники не следят за тем, чтобы брошенные покупателями вещи снова оказывались на вешалках — всё примеренное валяется на полу в зале или примерочной и по этому реально топчутся люди. А потом такую одежду кто-нибудь покупает за несколько тысяч рублей.



— А ещё бытует мнение, что продавцы сначала поносят вещи, а потом их обратно вешают в торговом зале, как будто они новые. В нашем магазине никто из сотрудников продаваемую одежду не носил, могли только в перерывах примерить. Вполне возможно, что в других торговых точках такое и есть, ведь теоретически это возможно.



Бывает, что сотрудники магазина откладывают себе что-то из товара за день-два до распродажи. Но это только если тебе повезёт и менеджер не заметит. Вообще на два часа только можно отложить приглянувшуюся вещь.



Есть мнение, что продавцы в дорогих магазинах оценивают посетителя по внешнему виду. Это правда только отчасти. Предвзятое отношение к людям, которые не очень опрятно или простенько одеты, свойственно только начинающим торговцам. Со временем приходит понимание, что нельзя по внешнему виду человека судить о платёжеспособности или настрое что-то приобрести. Человек может выглядеть довольно необеспеченным, а потом просто кучу бабок выложить.

О ценах и качестве

— Часто в масс-маркете продают вещи за 5–7 тысяч рублей, а такие же можно приобрести в стоке или секонд-хенде всего за 500 рублей. В брендовом магазине любая вещь будет стоить минимум раза в три дороже от своей реальной стоимости. Были случаи, когда в мультибрендовых магазинчиках продавали вещи итальянских неизвестных марок в 30–40 раз дороже их закупочной стоимости.

Фото Клопс.Ru



— Когда идут распродажи, большинство калининградских магазинов действительно скидывает проценты от предыдущей стоимости. Однако я сама сталкивалась с тем, что в некоторых торговых точках мухлюют: когда отклеиваешь распродажные ценники, то в самом начале натыкаешься на ту стоимость, за которую приобрёл вещь уже якобы с 50-процентной скидкой.



— Цены в Калининграде на вещи одних и те же брендов гораздо выше, чем в Европе. А вот от столичных или питерских бутиков наши по ценовой политике почти никак не отличаются.



Наценки магазины очень большие делают на обувь: то, что стоит 500 рублей, выставляется на полку за 3,5 тысячи. А ещё могут в графе, где указывается производитель, написать не "Китай", а "Россия" или даже "Италия", потому что так лучше покупают.



— Бренд не гарантирует, что вещь будет хорошего качества и прослужит долго. Надо обязательно смотреть на состав, а иначе ты можешь отдать большие деньги за синтетику, которая после нескольких стирок потеряет вид. Лично я сейчас одеваюсь либо в магазинах секонд-хенд, либо по интернету вещи заказываю. Причём можно брендовую вещь померить в бутике, а потом пойти и такую же заказать в интернет-магазине гораздо дешевле. Так сейчас многие делают.

— Обувь, если ты рассчитываешь её носить постоянно, надо брать в специализированном магазине. Если же тебе нужны туфли или аксессуар к определённому наряду на пару вечеров, то можно и в масс-маркете купить, только не надо возлагать на неё большие надежды. На первый взгляд может быть не особо заметно, но качество таких вещей будет всё-таки не на высоком уровне.

О кражах

Помню, в самый пик недавнего экономического кризиса калининградцы начали очень часто воровать вещи. Причём совершают кражи отнюдь не какие-то маргиналы, а очень хорошо одетые и культурно ведущие себя люди — на таких никогда не подумаешь.



— Я наркоманов научилась определять, потому что именно они частенько за наживой в магазин заходят. Этих можно легко вычислить. Но действительно, зачастую воры выглядят очень прилично. Бывает даже специально целой семьёй приходят: запихивают что-то под куртку, надевают на себя… Особенно неприятно, когда так поступают постоянные клиенты, с которыми ты уже знаком. Причём он очень много зарабатывает, а за вещь, которую украл, придётся нашим девчонкам платить из своего кармана. Потом он как ни в чём не бывало возвращается обратно — здоровается, улыбается… А мы знаем, что он что-то взял, но доказательств нет.

Фото из архива Клопс.Ru



— В основном при определении потенциального вора продавец полагается на интуицию и какие-то косвенные признаки. Например, однажды молодая девушка набрала много вещей в примерочную и начала часто обращаться к продавцам с просьбой что-то поменять: принести ей другой размер или цвет. В итоге она ничего покупать не стала, но в сумку запихнула наше пальто. Когда же её в этом уличили, та начала рассказывать, что, мол, вещь привезена ею из Берлина. Приехала полиция, и оказалось, что эта девица из очень обеспеченной семьи, но уже не в первый раз попадается на краже.



Когда человек заходит, мы всегда смотрим на сумки, которые у него с собой. А когда кто-то в кабинке примерочной находится, то продавцы всегда прислушиваются: шелестят ли люди пакетами, шебуршат ли чем-то…



— Совсем наглеют воры во время привоза: продавцы бегают "в запаре", а у кассы лежит куча вещей ещё без "пищалок". Однажды девушка преспокойно прямо охапкой такие вещи загребла и к выходу направилась. Когда её в самый последний момент заметили, она просто бросила всё на пол и убежала.

Щедрые и вредные клиенты

— Есть категория людей, которые очень любят просто погулять по магазину — они так проводят свободное время. Перемеряют всё подряд, но ничего не купят. Мы многих таких уже знаем в лицо.



— Очень большие любительницы, как я заметила, накупить всяких вещей — это мамы с дочками. Такие парочки целыми днями ходят по магазинам и что-то приобретают.



— Случаи, когда покупатели, поносив какое-то время вещь, возвращают её обратно, бывают частенько. Было даже, что приносили порванную вещь: женщина принесла детские шорты, заявив, что это брак. Хотя явно видно, что это не шов разошёлся, а порвалось во время носки.



— Столько вещей нам перепортили покупатели во время примерки — пачкают тональным кремом, яркой помадой… Очень часто девушки неаккуратно мерят штаны или купальники во время менструации, а потом испачканные вещи комкают, чтобы незаметно было, и бросают как не подошедшие по размеру.



Частенько женщины с полными икрами просят во чтобы то ни стало застегнуть на себе узкое голенище сапога. Требуют продавцов им помогать. У меня палец весь красный уже, а она сидит, ноги растопырив, и требует лучше стараться! Кстати, крупных калининградок очень много — 42 размер обуви у наших женщин частенько встречается. Бывают и с маленькой ножкой (у взрослой женщины 33 размер), но миниатюрных дам у нас гораздо меньше.

О вкусах

— Меня всегда раздражало обязательное правило "приставать к покупателям с предложением помочь или советами посмотреть новую коллекцию". Если ты не бегаешь за каждым посетителем, то менеджер тебя вызывает в подсобку и отчитывает. Мне кажется, что люди на самом деле не хотят такого навязчивого внимания продавцов — их это только отталкивает и заставляет чувствовать себя некомфортно.

Фото из архива Клопс.Ru

— При выборе покупателем вещи очень многое зависит от опыта и таланта, если так можно сказать, продавца. Как-то в наш магазин завезли очень убогие модели женских джинсов. Нам сказали: "Девочки, будете именно их продавать — процент получите больше". Так мы их втюхивали всем — и мужчинам, и женщинам. Эта стойка у нас была самая популярная! А бывало, и на спор продавали какой-нибудь залежавшийся экземпляр. Но такие уловки действуют только на сомневающихся покупателей, а не на тех, кто точно знает, зачем пришёл.



— Если человеку понравилось что-то явно ему неподходящее по цвету или фасону, то у продавца переубеждать его желания не возникнет, да и не выйдет. Если женщине приглянулась вещь, которая ей категорически не идёт — она всё равно её возьмёт!



Надевать модную вещь, которая тебе категорически не идёт, — это свойственно нашим женщинам, особенно молоденьким. Какие бы у неё ни были целлюлитные ляжки, она будет влезать в короткую юбку, если так сейчас носят все её сверстницы.



— В Калининграде девушки предпочитают, по моим наблюдениям, покупать нейтральные вещи, то есть не сильно выделяющиеся из общего ряда. Что-то более сложное, яркое и оригинальное (свитер с оригинальным принтом, пышную юбку и так далее) приобретают крайне редко. Мне кажется, что у нас люди боятся брать что-то необычное и выделяться на улице из толпы. А вот европейцы (те же поляки или литовцы), например, гораздо легче калининградцев решаются на эксперименты.