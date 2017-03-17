Директор Куршской косы: Количество животных в парке зависит от того, сколько их было сбито в течение года



Количество обитателей Куршской косы напрямую зависит от того, сколько их было сбито автомобилистами за год. Об этом директор парка Анатолий Калина рассказал в эфире радио Директор Куршской косы: Количество животных в парке зависит от того, сколько их было сбито в течение годаКоличество обитателей Куршской косы напрямую зависит от того, сколько их было сбито автомобилистами за год. Об этом директор парка Анатолий Калина рассказал в эфире радио "Комсомольская правда — Калининград"



Речь идёт о недавно прошедшем подсчёте животных, в результате которого сотрудники парка смогли узнать приблизительное количество живущих на территории лосей, косуль, бобров и других четвероногих. Калина объяснил, что это не точное количество. "Точный подсчёт вообще нужно делать зимой, когда будет снег, чтобы можно было увидеть следы. А это — чисто по формуле, в среднем по территории", — отметил директор.



Он заявил, что количество животных на косе растёт — например, зайцев раньше было намного меньше. В целом же всё зависит от того, сколько зверей попадает под колёса на территории косы. "Это то, о чём мы говорим — что по Куршской косе нужно ехать, не превышая скорости, потому что животные часто дорогу переходят. Уже два года лосей не сбивают, и всё хорошо: их число растёт", — сказал Калина. Директор добавил, что водитель, сбивший животное, выплачивает за это штраф.