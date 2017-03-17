Директор Куршской косы: Количество животных в парке зависит от того, сколько их было сбито в течение года
Количество обитателей Куршской косы напрямую зависит от того, сколько их было сбито автомобилистами за год. Об этом директор парка Анатолий Калина рассказал в эфире радио "Комсомольская правда — Калининград"
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Речь идёт о недавно прошедшем подсчёте животных, в результате которого сотрудники парка смогли узнать приблизительное количество живущих на территории лосей, косуль, бобров и других четвероногих. Калина объяснил, что это не точное количество. "Точный подсчёт вообще нужно делать зимой, когда будет снег, чтобы можно было увидеть следы. А это — чисто по формуле, в среднем по территории", — отметил директор.
Он заявил, что количество животных на косе растёт — например, зайцев раньше было намного меньше. В целом же всё зависит от того, сколько зверей попадает под колёса на территории косы. "Это то, о чём мы говорим — что по Куршской косе нужно ехать, не превышая скорости, потому что животные часто дорогу переходят. Уже два года лосей не сбивают, и всё хорошо: их число растёт", — сказал Калина. Директор добавил, что водитель, сбивший животное, выплачивает за это штраф.
Напомним: в результате недавнего подсчёта выяснилось
, что на территории парка живут 15 лосей, 92 косули, 57 кабанов, 30 пятнистых оленей, 51 лиса, 31 заяц-русак. По бобровым хаткам подсчитали, что на косе обитает около двадцати бобров. Кроме того, замечены шесть выдр, тридцать куниц, 70 белок, 23 енотовидные собаки, пять горностаев и пять норок, столько же хорьков, восемь барсуков и шесть ондатр.
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