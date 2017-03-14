На Куршской косе пересчитали кабанов, косуль и бобров
Фото пресс-службы нацпарка "Куршская коса"
В национальном парке "Куршская коса" прошёл подсчёт лесных обитателей. Об этом сообщается на официальной странице учреждения в Facebook
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Выяснилось, что на территории парка живут 15 лосей, 92 косули, 57 кабанов, 30 пятнистых оленей, 51 лиса, 31 заяц-русак. По бобровым хаткам подсчитали, что на косе обитает около двадцати бобров. Кроме того, замечены шесть выдр, тридцать куниц, 70 белок, 23 енотовидные собаки, пять горностаев и пять норок, столько же хорьков, восемь барсуков и шесть ондатр.
"При обработке учётных материалов большое внимание уделялось данным, полученным в результате постоянных наблюдений за дикими животными. Применение различных по характеру методов учёта, их последующее сравнение и анализ позволяют рассматривать полученные данные как наиболее вероятные", — отметили в пресс-службе парка.
Сотрудники косы регулярно подкармливают диких животных зерном и вениками, так как на этой территории не так просто отыскать еду. А вот посетителям не рекомендуется угощать обитателей парка — в частности потому, что, привыкнув к попрошайничеству, звери отучаются сами добывать корм.
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