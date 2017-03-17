Минвостокразвития увеличит площадь для раздачи земли по программе "Дальневосточный гектар"

Инициаторы подготовили законопроект, который Госдума рассмотрит в весеннюю сессию.
"У нас стоит задача существенно увеличить эту площадь с целью оптимизации процесса выбора гражданами земли", — сообщил замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.
Сейчас в наличии 140 миллионов га земель для раздачи желающим. Заявок подано 74 тысячи, но с 1 февраля их количество растёт.
Свои "дальневосточные гектары" уже получили 7 600 заявителей. По данным ведомства, основной спрос на "дальневосточный гектар" возникает внутри региона. Среди заявителей из других субъектов РФ лидируют Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Краснодарский край и Свердловская область. Больше всего заявок поступает на участки в Приморском крае, Якутии, Хабаровском крае и Сахалинской области.
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