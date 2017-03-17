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Главная Новости Общество

Минвостокразвития увеличит площадь для раздачи земли по программе "Дальневосточный гектар"

11:44
  142 0
Скриншот с сайта Надальнийвосток.рф
Площадь земель для выдачи "дальневосточного гектара" собираются расширить. Об этом пишет "Российская газета".

Инициаторы подготовили законопроект, который Госдума рассмотрит в весеннюю сессию.

"У нас стоит задача существенно увеличить эту площадь с целью оптимизации процесса выбора гражданами земли", — сообщил замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

Сейчас в наличии 140 миллионов га земель для раздачи желающим. Заявок подано 74 тысячи, но с 1 февраля их количество растёт.

Свои "дальневосточные гектары" уже получили 7 600 заявителей. По данным ведомства, основной спрос на "дальневосточный гектар" возникает внутри региона. Среди заявителей из других субъектов РФ лидируют Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Краснодарский край и Свердловская область. Больше всего заявок поступает на участки в Приморском крае, Якутии, Хабаровском крае и Сахалинской области.

Напомним: в феврале сайт Росреестра не справился с наплывом желающих получить землю на Дальнем Востоке. Даже калининградцы заинтересовались далёкой, но бесплатной землёй.
 

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