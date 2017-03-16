насрассекретили: кавээнщики запустили флешмоб в ответ на обвинения НАТО

Кавээнщики отреагировали на доклад Центра стратегических коммуникаций НАТО Stratcom о том, что программа КВН является "инструментом политической стратегической коммуникации". В ответ они запустили флешмоб. Игравшие в разное время участники Клуба весёлых и находчивых публикуют в соцсетях признания с хэштегом #насрассекретили и #агентыкремля.

Старт акции дала команда "Парапапарам". Именно выступлениям этой команды на "Голосящем КиВиНе-2015" в Светлогорске посвящена часть исследования. Авторы доклада считают, что КВН продвигает в народ "стратегические посылы", закодированные в шутках и выступлениях, а непосредственно представители МГИМО является ключевым инструментом такого воздействия.

Флэшмоб набирает популярность среди представителей КВН-движения. Они шутят, что "работали в заговоре с целью нанесения юмористической угрозы".