#насрассекретили: кавээнщики запустили флешмоб в ответ на обвинения НАТО
Светлогорск, 2015 год
Фото Клопс.Ru. Автор: Александр Ярошук
Кавээнщики отреагировали на доклад Центра стратегических коммуникаций НАТО
Stratcom о том, что программа КВН является "инструментом политической стратегической коммуникации". В ответ они запустили флешмоб. Игравшие в разное время участники Клуба весёлых и находчивых публикуют в соцсетях признания с хэштегом #насрассекретили и #агентыкремля.
Старт акции дала команда "Парапапарам". Именно выступлениям этой команды на "Голосящем КиВиНе-2015" в Светлогорске посвящена часть исследования. Авторы доклада считают, что КВН продвигает в народ "стратегические посылы", закодированные в шутках и выступлениях, а непосредственно представители МГИМО является ключевым инструментом такого воздействия.
Флэшмоб набирает популярность среди представителей КВН-движения. Они шутят, что "работали в заговоре с целью нанесения юмористической угрозы".
Команда КВН "Парапапарам"
Дмитрий Кожома ("Станция Спортивная")
Артём Томяк "Булочкин" ("Парапапарам")
Роман Филин ("Парапапарам")
Дмитрий Шпеньков, редактор Высшей лиги (команда КВН "Обычные люди")
Павел Павловский (редактор лиги КВН "Запад России", Сборная ГУУ)
Елизавета Кажанова ("Трио и диод")
Светлана Мудрик, редактор сайта kvn.ru
Сайт Международного союза КВН предложил НАТО посмотреть еще 10 номеров команды "Парапапарам"
. "Мы считаем, что авторы исследования совершенно незаслуженно обделили вниманием другие выступления "Парапапарам", и решили немедленно исправить эту досадную оплошность, предоставив материал для будущих исследований", — указывается на сайте.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.