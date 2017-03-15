В НАТО назвали КВН политическим инструментом Кремля
Фото из архива Клопс.Ru
Александр Подгорчук
Центр стратегической коммуникации НАТО Stratcom провёл исследование, в котором организация пришла к выводу, что юмористическая передача КВН — инструмент политической коммуникации Кремля. Об этом пишет
РИА "Новости".
Заказчиком исследования выступило министерство обороны Латвии. Изучение было основано на анализе выступлений команды "Парапапарам" МГИМО на фестивале "Голосящий КиВиН" в 2014 и 2015 годах. Авторы документа считают, что благодаря КВН у Кремля есть доступ к аудитории, которая готова служить режиму.
"Дальнейшее исследование должно быть сфокусировано на восприятии различных аудиторий КВН, чтобы определить эффективность такого типа стратегической политической коммуникации", — цитирует издание часть доклада.
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