В НАТО назвали КВН политическим инструментом Кремля

Центр стратегической коммуникации НАТО Stratcom провёл исследование, в котором организация пришла к выводу, что юмористическая передача КВН — инструмент политической коммуникации Кремля. Об этом пишет РИА "Новости".



Заказчиком исследования выступило министерство обороны Латвии. Изучение было основано на анализе выступлений команды "Парапапарам" МГИМО на фестивале "Голосящий КиВиН" в 2014 и 2015 годах. Авторы документа считают, что благодаря КВН у Кремля есть доступ к аудитории, которая готова служить режиму.



"Дальнейшее исследование должно быть сфокусировано на восприятии различных аудиторий КВН, чтобы определить эффективность такого типа стратегической политической коммуникации", — цитирует издание часть доклада.