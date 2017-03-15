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В Россельхознадзоре прокомментировали сообщения о поставках яблок из Польши

18:02
  111 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Александр Подгорчук
В Россельхознадзоре признали проблему поставок яблок из Польши под видом белорусских. Об этом сообщает RNS.
 
Официальный представитель ведомства Юлия Мелано рассказала, что на проблему неоднократно указывали соседнему государству.
В этом нет новости, что они возобновились (поставки, — Прим.ред), они не прекращались — под видом белорусских. Об этой проблеме мы неоднократно говорили, и это сегодня подтверждается не только сообщениями из Польши, но недавно была опубликована статья, где идентичные заявления делали представители Норвегии. Это лишь подтверждает правоту Россельхознадзора и те претензии, которые мы предъявляем нашим белорусским коллегам, — заявила Мелано.
Ранее сообщалось, что польские яблоки вернулись на российский рынок по подложным документам. Они попадают в страну под видом белорусских.

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