В Россельхознадзоре прокомментировали сообщения о поставках яблок из Польши

Официальный представитель ведомства Юлия Мелано рассказала, что на проблему неоднократно указывали соседнему государству.

В этом нет новости, что они возобновились (поставки, — Прим.ред), они не прекращались — под видом белорусских. Об этой проблеме мы неоднократно говорили, и это сегодня подтверждается не только сообщениями из Польши, но недавно была опубликована статья, где идентичные заявления делали представители Норвегии. Это лишь подтверждает правоту Россельхознадзора и те претензии, которые мы предъявляем нашим белорусским коллегам, — заявила Мелано.