СМИ: польские яблоки вернулись на российский рынок под видом белорусских

Польские яблоки массово вернулись на российский рынок по подложным документам. Об этом пишет "Польский культурный центр в Калининграде", ссылаясь на статью "Юридической газеты".

Экспорт польских яблок возвращается до уровня рекордного 2013 года. Помимо новых рынков сбыта предприниматели нашли тоже способ обойти эмбарго, введённое Кремлём в 2014 году", — отмечают журналисты.



По их данным, польские фрукты попадают теперь в российские супермаркеты под видом белорусских.



Каждая из сторон вполне осознаёт фикцию, но действует принцип "не спрашивай, не отвечай", — утверждается в статье.

За год до введения санкций Польша экспортировала более 1,2 млн тонн яблок в год. В 2015 году экспорт сократился до 946 тысяч тонн. Однако уже в прошлом году Польша экспортировала 1,1 млн тонн яблок и снова стала крупнейшим экспортёром этих фруктов в Европе.

При этом в среду, 15 марта, руководитель регионального управления Россельхознадзора Андрей Иванов заявил, что объемы ввоза отдельных видов подкарантинной продукции с территории Белоруссии в Калининградскую область сократились в несколько раз.