В российской гречке нескольких марок обнаружили плесень и следы средства от насекомых

Большинство представленной на российском рынке гречки является качественным и безопасным продуктом, однако в некоторых случаях в пробах обнаруживается плесень и следы средства от насекомых. Таковы результаты исследования крупы, которое провели специалисты Российской системы качества (Роскачество).

Что искали в гречке

Одну из самых популярных в России круп изучили по 106 показателям качества и безопасности, включая общую обсемененность бактериями, наличие групп бактерий кишечной палочки и митотоксинов, а также наличие дробленного зерна, сорных примесей и следов плесени. В перечень показателей вошли тяжелые металлы и 72 вида пестицидов, которые могут быть использованы при выращивании гречихи.



Для проведения испытаний были привлечены специализированные испытательные центры Роспотребнадзора, ФГБУ "Центр оценки качества зерна" и лаборатория Всероссийского Научно-Исследовательского Института зерна (ВНИИ зерна).



Исследования показали, что абсолютно все образцы соответствуют техническому регламенту Таможенного союза и являются безопасными. Почти половина гречневой крупы оказалась высококачественным продуктом.

Лучшие марки

Из 36 исследованных образцов до повышенных требований дотянулись 17 торговых марок, заявивших о своем российском происхождении: "ГРЕЧА", "Гудвилл", "Дон Густо", "MAKFA", "Мелькруп", "Мистраль", "Националь", "Перекресток", "Просто азбука", "То,что надо!", "Увелка", "Чистая крупа", "Шебекинская", "Ярмарка", "Fine Life", "GLOBUS (Глобус)", "365 дней".

Следы пиримифос-метила

По словам экспертов, гречневая крупа является одним из полезнейших компонентов нашего рациона. Однако вся ценность продукта сходит на нет, если он содержит в себе тяжелые металлы, остатки пестицидов или патогенные организмы. Растениям свойственно накапливание таких токсичных элементов, как ртуть, свинец, мышьяк, проникающих в почву с дождем или через подземные воды. Исследование Роскачества показало, что все образцы соответствуют требованиям безопасности. При этом гречку тестировали на содержание не только регламентированных в России пестицидов, но и тех, которые не нормируются законодательством. В результате в четырех случаях обнаружены следы пиримифос-метила, который используется для уничтожения вредных насекомых. Это торговые марки "Алтайская сказка", "Д", "Три хозяйки", "SMART".

Содержание пиримифос-метила не нормируется действующими в России обязательными стандартами, поэтому его наличие в продукте не является нарушением. Более того, у данного вещества самый низкий, третий класс опасности, и при обнаруженной концентрации (0,002 – 0,008 мг/кг массы тела) вреда для человека нет. Тем не менее, такие товары уже не могут претендовать на российский Знак качества.

Плесень

Как сообщила заместитель руководителя Роскачества Мария Сапунцова, качественная гречка по ГОСТу должна соответствовать важнейшим органолептическим свойствам: иметь характерный вкус, цвет и запах. Так, плесневелый или затхлый запах, а также темный цвет пережаренных ядер говорит о том, что продукт испорчен. Если эти параметры сможет оценить каждый потребитель самостоятельно, то определение кислотности и кислотного числа жира, от которых зависит свежесть крупы, доступно только в специальных лабораториях. В опережающем стандарте Роскачества для гречневой крупы установлены ужесточенные требования к данным показателям, взятые из ГОСТ 26971-86 на детское питание.



Дополнительно гречку исследовали на наличие плесени. Этот показатель не регулируется законодательством, однако, заботясь о потребителе, Роскачество ввело в опережающий стандарт ограничения на ее наличие, которые также были взяты из ГОСТа на детское питание. По результатам испытаний в четырех образцах, а именно в крупе торговых марок "Аксиома", "Каждый день", "Торговая компания" и "Цитадель" была обнаружена плесень в количестве, превышающем нормы опережающего стандарта Роскачества. Ни один образец не содержит на упаковке информации, что товар предназначен для детского питания, поэтому это не является нарушением. Тем не менее, поскольку гречка часто входит в рацион детей, Роскачество инициировало изучение данного вопроса Министерством сельского хозяйства РФ и специалистами отраслевых объединений.

Сорные примеси и шелуха

Гречневую крупу также исследовали на наличие сорных примесей. Высший сорт должен содержать не менее 99.3% доброкачественных ядер. Так, в ходе лабораторных испытаний лишь в единственном образце "Аксиома" было выявлено превышение по сорной примеси.



Кроме того, одним из важнейших показателей качества гречки является содержание в ней дробленых ядер. Как поясняет Главный технолог ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Галина Золоева, ядро гречихи очищается от шелухи на специальных машинах. Этот процесс происходит под большим давлением, поэтому некоторые ядра дробятся, образуют "дроблёнку" или "продел". Если в ядрице будет много дробленого зерна, ни кашу, ни гарнир из нее приготовить не получится: цельные ядра не доварятся, а "дроблёнка" превратится в кисель.



Поэтому после шелушения крупу многократно сортируют, отделяя нормальное ядро от дробленого и формируя сорта крупы в зависимости от содержания примесей.



Как показало исследование, все образцы справились с этим испытанием и продемонстрировали высокое качество продукции.