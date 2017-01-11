В Калининградской области на 30% увеличат посевные площади гречки

Бывший мэр Москвы в среду, 11 января, во время рабочего выезда врио губернатора Антона Алиханова в Озёрский район сообщил, что планирует увеличить посевные площади гречки примерно на 30% в текущем году.



В результате гречкой будет засеяно порядка 2,5—3 тыс. гектаров. Лужков отметил, что в вопросе выращивания указанной крупы в Калининградской области такой показатель, как площадь засеянной территории, не столь важен.



"Вопрос объёмов выращивания гречки лежит не в площади, а в количестве комбайнов, задействованных в уборочной кампании. Дней, пригодных для уборки урожая гречки, не хватает. Русские комбайны на нашей, русской, гречке не работают. Забиваются по-чёрному. Технику приходится останавливать, залезать в комбайн и чистить".



Уборка гречки в Калининградской области осуществляется поздним летом. В это время в регионе идёт много дождей. Собрать крупу необходимо до начала "сезона дождей".