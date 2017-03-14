Власти Калининградской области планируют самостоятельно разработать проект развития Литовского вала

Власти Калининградской области сами доработают либо полностью переделают проект развития Литовского вала. Об этом во вторник, 14 марта, журналистам рассказал заместитель председателя регионального правительства Гарри Гольдман.

"У города действительно был план, но он не был доведён до конца. У нас сейчас идёт согласование подписания всех соглашений с Калининградом — они будут передавать все проекты, которые были разработаны, — рассказал Гольдман. — Мы будем либо доводить их до ума либо разрабатывать заново, если потребуется комплексная разработка".