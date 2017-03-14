Власти Калининградской области планируют самостоятельно разработать проект развития Литовского вала

Регион сам разработает проект развития Литовского вала
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Власти Калининградской области сами доработают либо полностью переделают проект развития Литовского вала. Об этом во вторник, 14 марта, журналистам рассказал заместитель председателя регионального правительства Гарри Гольдман.
"У города действительно был план, но он не был доведён до конца. У нас сейчас идёт согласование подписания всех соглашений с Калининградом — они будут передавать все проекты, которые были разработаны, — рассказал Гольдман. — Мы будем либо доводить их до ума либо разрабатывать заново, если потребуется комплексная разработка".
Летом 2016 года городские власти заявили о планах восстановить лодочные прогулки по ручью
на Литовском валу и сделать на этой территории полноценную зону отдыха для горожан. Тогда решался вопрос о передаче территории городским или региональным властям.
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