В Пензе планируют открыть центр для инвалидов на деньги от сбора бутылочных крышек
В Пензе начали сбор крышек от пластиковых бутылок, деньги от которого пойдут на строительство центра для инвалидов "Дом Вероники". Об этом сообщает РИА Новости
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О начале сбора в своём аккаунте Twitter объявил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. По его словам, провести акцию "Миллион добрых крышечек для Дома Вероники" предложила пензенская молодёжь. Планируется, что крышки от тары сдадут в переработку, а полученные от этого днньги пойдут на строительство центра.
"Дом Вероники", открыть который должны 1 июня, будет пансионом на 10 мест с гостевым хостелом, мини-фермой и терапевтическим садом. Кроме проживания, инвалидам в центре будут предоставлять обучение и трудоустройство.
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