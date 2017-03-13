Милонов: Мы с казаками готовы охранять Самойлову на "Евровидении" в Киеве

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о необходимости охранять певицу Юлию Самойлову, которая представит Россию на "Евровидении" в Киеве. Об этом он сообщил в эфире радиостанции "Говорит Москва"

"Мы готовы сами поехать с нашими казаками и прикрывать её, чтобы никаких провокаций не было, — заявил Милонов. — Если кто-то будет говорить ей что-то некрасивое, мы их бандеровский флаг на их морды бандеровские натянем, подожжём флаг и заставим по майдану бегать, и кричать «Кукареку». Это несложно, я могу, без вопросов, поехать в Киев с ребятами и посмотреть, чтобы все там себя вели прилично".