Милонов: Мы с казаками готовы охранять Самойлову на "Евровидении" в Киеве
Фото с официального сайта Юлии Самойловой
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о необходимости охранять певицу Юлию Самойлову, которая представит Россию на "Евровидении" в Киеве. Об этом он сообщил в эфире радиостанции "Говорит Москва"
.
"Мы готовы сами поехать с нашими казаками и прикрывать её, чтобы никаких провокаций не было, — заявил Милонов. — Если кто-то будет говорить ей что-то некрасивое, мы их бандеровский флаг на их морды бандеровские натянем, подожжём флаг и заставим по майдану бегать, и кричать «Кукареку». Это несложно, я могу, без вопросов, поехать в Киев с ребятами и посмотреть, чтобы все там себя вели прилично".
Ранее стало известно
, что Юлия Самойлова будет представлять Россию на конкурсе "Евровидение", который состоится в Киеве. В Службе безопасности Украины уже заявили, что рассмотрят вопрос об её участии в конкурсе: по данным сайта "Миротворец", где она числится в списке врагов Украины, в 2015 году она незаконно пересекла границу "в составе организованной группы лиц".
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