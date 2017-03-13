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Калининград перед выбором: достраивать объекты к ЧМ-2018 или строить онкоцентр

Автор: Наталья Ромашина
18:26
  231 1
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Калининградская область не может начать строить онкоцентр и другие объекты медицинской и социальной сферы, пока не завершит всё запланированное к ЧМ-2018. К такому выводу пришёл депутат Госдумы Александр Пятикоп, получив ответ на обращение к вице-премьеру Ольге Голодец.

Либо объекты к чемпионату, либо онкоцентр

На запрос депутата ответила министр здравоохранения Вероника Скворцова. В письме говорится, что федеральные деньги на строительство различных объектов в регионе выделяются с учётом приоритетов. Депутат отмечает в своём комментарии к письму, которое он опубликовал 9 марта на своей странице в Facebook, что из ответа следует, что "мы либо достраиваем объекты к ЧМ-2018, либо бросаем их и начинаем строить медицинский центр". Пятикоп обеспокоен тем, что после переоценки приоритетов по распределению федеральных денег Калининградская область рискует не получить не только онкоцентр, но и новую больницу в Советске, а также девять школ (семь в Калининграде, одну в Балтийске и одну в Черняховске — Прим. ред.).
Оказывается, нам не нужно стационарных 280 коек, а вместо дорогого оборудования должна быть установлена техника подешевле и в единственном экземпляре. Не дай бог, сломается, и придётся ждать год новое поступление (за новые деньги). И финансировать можно будет не из ФЦП Министерства здравоохранения, а только из ФЦП "Социально-экономического развития Калининградской области до 2020 г." К сведению, ФЦП практически пустая, её обрезали не один раз, в частности убрали строительство школ. Там остались только объекты подготовки к ЧМ-2018 по футболу. Пикантная ситуация… Судя по письму Вероники Игоревны Скворцовой, нам предлагается определиться с приоритетами. Это значит, что мы либо достраиваем объекты к ЧМ-2018, либо бросаем их и начинаем строить медицинский центр, — написал Пятикоп.
Он также опубликовал текст ответа, в котором говорится о том, что был проведён анализ с целью скорректировать конечное оснащение объекта. Предлагается "вместо трёх дорогостоящих высокоэнергетических линейных ускорителей энергии 15 МэВ лишь одну и вместо двух планировавшихся других один низкоэнергетический линейный ускоритель энергией 6 МэВ". Кроме того, планируется сначала построить здания, где будет размещено высокотехнологическое оборудование, и только после этого — корпуса для размещения онкологических больных.
По мнению Минфина России, софинансирование строительства объекта возможно осуществить в рамках ФЦП и в рамках государственной программы РФ "Социально-экономического развития Калининградской области до 2020 г." в переделах объёмов бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реализацию, с учётом приоритизации расходов по мероприятиям, — говорится в ответе Скворцовой. Она отмечает, что Минздрав отметит возможность софинансирования после того, как инвестиционный проект будет скорректирован.
Алиханов во время брифинга 10 марта заявил, что существует резкая позиция Минздрава РФ и профессионального сообщества, что это излишние объёмы.

Что планировалось?

Изначально власти региона просили у Министерства здравоохранения выделить на онкоцентр 8,47 млрд руб. Эти деньги должны были поступить до 2019 года. Из бюджета области планировалось направить 445,7 млн руб.

В феврале этого года врио губернатора Антон Алиханов заявил, что строительство онкоцентра начнётся уже в 2017 году.

"Работа по созданию онкоцентра в Калининграде идёт. Надеюсь, что ситуацию удастся переломить, решить вопрос с получением федерального финансирования ещё до осени нынешнего года и, возможно, начать строительство", — говорил Алиханов.

Однако Минэкономразвития решило продлить государственную программу развития региона ещё на пять лет: если раньше планировалось достичь поставленных в программе целей к 2020 году, то теперь сделать это намереваются к 2025-му. Во время обсуждения изменений в программе врио министра экономики Калининградской области Нинель Салагаева заявляла, что в программе финансирование строительства онкоцентра отложено на период после 2020 года. Отметим, что вместо этого акцент сделан на тех мероприятиях, которые проводятся в рамках подготовки к ЧМ-2018, они станут приоритетными до самого чемпионата.

Не только онкоцентр

Однако, говоря о проблеме онкологии в регионе, врио губернатора также в феврале заявлял в эфире телеканала "Вести", что надо разделить проблему. 

"Есть и более длинные проекты, в том числе проект по созданию благоприятных условий для переезда врачей из других регионов, по взращиванию своей медицинской школы. Кстати, 10 лет в этом году исполнилось нашему мединституту. Надо принимать новые решения по его развитию. Часть вещей уже станет видна в ближайший месяц. Другую часть решим в апреле и мае. Есть и долгосрочные задачи, которые мы обязательно будем рассматривать. Которые за ближайшие пять лет поменяют лицо здравоохранения Калининградской области в лучшую сторону", — говорил он.

Также Алиханов отмечал, что окончательное решение по строительству окноцентра будет вынесено только к концу года.

Депутат, поднявший этот вопрос в социальной сети, между тем намерен и дальше заниматься этим вопросом.
Если так будем совместно работать, светлое будущее не наступит. У нас в регионе появился новый врио вице-губернатора, отвечающий за социальную сферу в области, Илья Александрович Баринов. Понятно, что ему предстоит нелёгкая прогулка из Москвы в Калининград. Для него тестом на профпригодность как раз и станет реализация строительства медицинских центров и школ. Со своей стороны в апреле подниму данный вопрос на заседании подкомитета, который возглавляю. Хочется верить, что в этом вопросе у нас не всё потеряно, — заявил Пятикоп.
13 марта депутат встретился с председателем комитета по охране здоровья Государственной думы РФ Дмитрием Морозовым. Он отметил, что обсуждался в том числе вопрос о повышении эффективности онкологической помощи населению, доступности учреждений здравоохранения, повышении эффективности работы, наведении порядка на рынке лекарств. Проблему было решено обсудить на совещании с участием депутатов Государственной думы и сенаторов от Калининградской области.
 

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C-500
C-500 #
18:48
Стадион-себе в убыток,а онкоцентр спасет многим жизнь! Как можно сравнивать.
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