Алиханов: Надеюсь, что вопрос строительства онкоцентра решим уже в этом году

Врио губернатора Антон Алиханов рассчитывает, что строительство онкоцентра начнется уже в 2017 году. Такое заявление глава региона сделал во время "Прямой линии" на ГТРК "Калининград"

Он назвал "неприемлемой" ситуацию, когда жителям области приходится за медпомощью в столицу. "Работа по созданию онкоцентра в Калининграде и идет", — сказал глава региона.

Он подчеркнул, что сейчас идет корректировка документации. "Надеюсь, что ситуацию удастся переломить, решить вопрос с получением федерального финансирования еще до осени нынешнего года и, возможно, начать строительство".