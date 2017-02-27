Заживём как в Европе: как в Калининграде собрались поднимать уровень жизни

Минэкономразвития Калининградской области решило продлить государственную программу развития региона ещё на пять лет: если раньше планировалось достичь поставленных в программе целей к 2020 году, то теперь сделать это намереваются к 2025-му. То есть ещё пять лет регион будет получать федеральные деньги на строительство школ, садов, стадионов, поддержку предприятий. Но программу решено было не просто продлить, а ещё и скорректировать курс развития региона.

Зачем нужна программа?

Калининградская область получает усиленную поддержку в виде дополнительных средств и особых экономических законов с самого распада СССР. В 90-е, чтобы поддержать экономику региона, который внезапно стал полуэксклавом, было принято решение создать свободную таможенную зону с беспошлинным ввозом европейских товаров, сырья и комплектующих. Потом, в 2006 году, была создана особая экономическая зона с налоговыми льготами для резидентов. И уже к нулевым в Калининградской области удалось локализовать обрабатывающие производства — мебельные, электротехнические, автомобильные. Уровень развития был выше среднего, но потом процесс остановился — в том числе потому, что в других регионах также стали появляться ОЭЗ (иногда даже более выгодные для инвесторов, чем Калининград).



А уже с апреля 2016 года прекращался беспошлинный вывоз на рынок Таможенного союза товаров, переработанных на территории ОЭЗ с использованием импортной продукции, поэтому Калининграду снова потребовалась поддержка. Так в 2014 году и появилась госпрограмма, целью которой стало создание условий для социально-экономического развития.

Что сделано и что будут делать

Если в 2014 году главным вопросом была экономика, то после обновления в документе акцент сместился на социальную составляющую. Так, в документе к 2025 году планируется повышение уровня жизни населения области до среднеевропейского.



Сохранились те же направления и задачи, но поменялись направления внутри мероприятий. Раньше мы делали акцент на строительстве детсадов и — частично — школ. В той редакции, которую мы предлагаем сейчас и которую будем отстаивать, мы направляем средства на создание условий для одарённых детей, центров для одарённых детей, развитие дополнительного дошкольного образования", — заявила врио министра экономики Калининградской области Нинель Салагаева.



А вот онкоцентра, несмотря на новый, более социальный курс, в ближайшее время не будет — его строительство отложено на период после 2020 года. Вместо этого акцент сделан на тех мероприятиях, которые проводятся в рамках подготовки к ЧМ-2018, они станут приоритетными до самого чемпионата.



Кстати, если посмотреть отчёт о ходе реализации проекта на сайте госпрограмм, то можно отметить, что большая часть контрольных событий была завершена позже срока, однако данные доступны только за 2015 год, статистика за 2016 год ещё не представлена.



Говоря о планах по улучшению уровня жизни, которые красной строкой теперь проходят в программе, врио губернатора региона Антон Алиханов отметил, что одно из главных направлений улучшения качества жизни в регионе полностью зависит сейчас от решения вопроса, как будут привлекаться капитал и бизнес, чтобы создавать рабочие места.

Пока региональная экономика остаётся импортоориентированной. Но те новые производства, которые планируются к строительству и уже начинаются, они в принципе ориентированы в две стороны — и на российский рынок, и на европейский. С точки зрения экспорта у нас тоже будет наращиваться объём продукции. И вот такие производства, которые сбалансированы, для которых те же самые колебания курса рубля не столь негативны, потому что они сбалансируют свою модель по разным направлениям, таких предприятий должно становиться больше, и они должны делать нашу экономику более стабильной. Потому что для нас девальвация очень серьёзно в минус сыграла", — отметил врио губернатора региона Антон Алиханов в выпуске "Вестей".

В цифрах

Сейчас данные об уровне жизни в Калининградской области далеки от среднеевропейских. Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная за декабрь 2016 года, в крупных, средних и малых организациях составила 38 152,5 рубля, а за весь предыдущий год — 29 088 рублей.

Такой заметный рост объясняется новогодними премиями и "тринадцатыми зарплатами". В европейской валюте по текущему курсу это немногим больше 630 евро за предновогодний месяц и менее 490 евро — в остальные месяцы.



Если сравнивать с соседями, на которых проще всего равняться в вопросе среднеевропейского уровня жизни, то, согласно Если сравнивать с соседями, на которых проще всего равняться в вопросе среднеевропейского уровня жизни, то, согласно данным Главного статистического управления Польши, средняя месячная зарплата в ноябре этого года в этой республике составила 4 329 злотых брутто, то есть около 990 евро.



Низкими в Калининградской области оказались в прошлом году и демографические показатели, которые тоже указывают на уровень жизни. В январе — ноябре 2016 года в регионе было зарегистрировано 11 162 родившихся, это на 157 человек меньше, чем за тот же период 2015 года. Число умерших в январе — ноябре 2016 года в области сократилось на 5,3% и составило 11 134 человека.



Так что, хотя уже долгие годы самые разные проекты начинались с целью приблизить Калининград к европейским показателям в социальной или экономической сфере, пока цифры говорят о неудачах. Возможно, переориентация программы позволит что-то изменить в этом вопросе.