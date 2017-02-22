"КоммерсантЪ": власти намерены повысить уровень жизни в Калининградской области до среднеевропейского
Министерство экономического развития России предлагает продлить действие программы "Социально-экономическое развитие Калининградской области" до 2025 года. Об этом сообщает "КоммерсантЪ"
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Идея уже нашла поддержку президента. Известно, что планируется не только продлить программу, но и внести в неё изменения. Её главной задачей называется повышение уровня жизни населения области до среднеевропейского.
В ведомстве считают, что реализация программы позволит поддержать развитие анклава, потерявшего преференции. Дело в том, что в 2016 году в области был отменён режим свободной таможенной зоны, который был введён 10 лет назад.
Финансирование программы в новой версии будет увеличено. Всего до 2025 года на поддержку территории направят 634 млрд рублей вместо 63 млрд (до 2020 года), запланированных ранее.
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