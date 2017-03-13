Русская православная церковь за рубежом предложила убрать тело Ленина с Красной площади

Русская православная церковь за рубежом попросила убрать с Красной площади в Москве тело Владимира Ленина. Об этом сообщает РИА "Новости"

Заявление было сделано в 100-летнюю годовщину Октябрьской революции в России. По мнению первоиерарха РПЦЗ митрополита Илариона, останки советского вождя необходимо убрать из мавзолея ради "примирения народа с Господом". В РПЦЗ Ленина назвали главным гонителем и мучителем XX века.

Также в церкви считают необходимым снести все памятники революционеру и вернуть российским городам и улицам исторические названия. Кроме того, в РПЦЗ призвали осмыслить причины, по которым России выпали "тяжкие испытания".