Русская православная церковь за рубежом предложила убрать тело Ленина с Красной площади
Фото с сайта ru.wikipedia.org
Русская православная церковь за рубежом попросила убрать с Красной площади в Москве тело Владимира Ленина. Об этом сообщает РИА "Новости"
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Заявление было сделано в 100-летнюю годовщину Октябрьской революции в России. По мнению первоиерарха РПЦЗ митрополита Илариона, останки советского вождя необходимо убрать из мавзолея ради "примирения народа с Господом". В РПЦЗ Ленина назвали главным гонителем и мучителем XX века.
Также в церкви считают необходимым снести все памятники революционеру и вернуть российским городам и улицам исторические названия. Кроме того, в РПЦЗ призвали осмыслить причины, по которым России выпали "тяжкие испытания".
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