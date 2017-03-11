В Калининградской области "чёрного копателя" лишат свободы за хранение оружия

В Гурьевском районе вынесли приговор местному жителю за незаконное хранение оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Зимой прошлого года полицейские нашли у мужчины в доме около 2 кг пороха, огнестрельное оружие, его части, две гранаты, шашку имитации взрыва артиллерийского снаряда, около 800 патронов, пригодных для стрельбы, три магазинных карабина.

В суде мужчина говорил, что оружие и боеприпасы ему не принадлежат, они остались от отчима, который умер в 2015 году. Но на представленной в суд видеозаписи с места происшествия подсудимый подробно рассказывал, что нашел арсенал во время раскопок, а затем отстреливал боеприпасы в карьере.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 2 годам 10 месяцам наказания в колонии-поселении и штрафу 20 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.