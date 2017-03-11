"Ждун или Ждуня": автор скульптуры, ставшей популярным мемом, создаёт новую статую

Художница из Нидерландов Маргрит ван Бреворт — автор мегапопулярного в России интернет-мема Ждун создаёт новый вариант этой скульптуры. Об этом сообщают "Известия".

Фото нового варианта Ждуна художница опубликовала на своей странице в сети и подписала снимок так: "Работаю над новой скульптурой. Что это будет — Ждун или Ждуня? ". Причём, последние хэштеги под фото Маргрит ван Бреворт написала на русском языке.

Пользователи настаивают на том, чтобы это был женский вариант Ждуна. Фото вызвало сотни комментариев.