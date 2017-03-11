"Ждун или Ждуня": автор скульптуры, ставшей популярным мемом, создаёт новую статую
Фото со страницы художницы в Instagram
Художница из Нидерландов Маргрит ван Бреворт — автор мегапопулярного в России интернет-мема Ждун создаёт новый вариант этой скульптуры. Об этом сообщают "Известия".
Фото нового варианта Ждуна художница опубликовала на своей странице в сети и подписала снимок так: "Работаю над новой скульптурой. Что это будет — Ждун или Ждуня? ". Причём, последние хэштеги под фото Маргрит ван Бреворт написала на русском языке.
Пользователи настаивают на том, чтобы это был женский вариант Ждуна. Фото вызвало сотни комментариев.
Напомним, что Маргрит ван Бреворт рассказывала Клопс.ru о том, что у Ждуна может появиться женский вариант
. "Я уже нарисовала женскую версию. Может, в будущем сделаю скульптуру. Но я не думаю, что до тех пор ему будет одиноко со всеми этими людьми, которые хотят обнять его и посидеть в его компании".
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