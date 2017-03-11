В субботу на границе с Польшей образовалась очередь на выезд

Главные темы дня
Группа "КИТ": в Калининграде родители подняли шум из-за сообщения о массовом самоубийстве детей
10 марта 201719:50
17073 4
Уволена заместитель министра здравоохранения Калининградской области Татьяна Николаева
10 марта 201715:49
8521 4
В Калининграде судят продавца рыбы, обманувшего покупателей на миллион рублей
10 марта 201713:46
11427 1
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.