В субботу на границе с Польшей образовалась очередь на выезд

В субботу, 11 марта, на погранпереходе в Мамоново образовалась большая очередь на выезд в Польшу. Об этом сообщают очевидцы в «Сообществе автомобилистов Калининграда и области».

По словам выезжающих, стоять в очереди приходится по три-четыре часа, сотни автомобилей выстроились в ожидании. Те, кто часто ездит в Польшу, сообщают, что такого по субботам утром ещё не наблюдалось. Очевидцы также говорят об очереди в Баграде, которая образовалась вчера.