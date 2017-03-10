К концу мая на второй эстакаде появятся пандусы

К концу мая на второй эстакаде должны появиться пандусы для удобства перемещения инвалидов и родителей с колясками. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа "Город Калининград".

По словам председателя комитета архитектуры и строительства Артура Крупина, ввод объектов в эксплуатацию обеспечат в июне–июле текущего года. Кроме пандусов, надо завершить работы по установке шумозащитных экранов.

"Первый пандус, вы видите, строится в районе пересечения наб. Карбышева и ул. Павлова, он примкнет к мосту через реку Новую Преголю, – рассказал Крупин. – Высота его подъема – 12,8 метра. Пандус открытого типа из железобетона имеет восемь пролетов по 26 метров. Состоит из трех стоек высотой почти 14 метров. Второй пандус, построенный аналогичным образом, соединит эстакаду с набережной Ветеранов, рядом со съездом с эстакады № 1 на остров между реками Старая и Новая Преголя. Высота подъема этого пандуса из четырех пролетов составит 7 метров".