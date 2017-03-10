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Главная Новости Общество

Региональные власти обвинили строительную компанию в захвате бывшего военного городка

Автор: Владимир Аксёнов
16:27
  630 0
  • Скриншот сервиса Google.maps
Скриншот сервиса Google.maps
Правительство Калининградской области обвинило строительную компанию ООО "Акстрой" в незаконном "захвате" бывшего военного городка на улице Железнодорожной в Калининграде. Об этом во время оперативного совещания сообщила глава регионального Агентства по имуществу Наталья Кузнецова в пятницу, 10 марта.

Имущественный комплекс зданий был передан в 2013 году правительству Калининградской области. Но по старой доброй традиции Министерства обороны — без расположенного под ним земельного участка", — сообщила Кузнецова.

Как отметила глава ведомства, собственник земли ООО "Акстрой" сдаёт данный земельный участок в аренду коммерческим организациям. При этом арендаторы пользуются не только землёй, но и казёнными объектами недвижимости.
 
При проверке сохранности государственного имущества было выявлено отсутствие доступа в помещения ввиду наличия посторонних запорных устройств. Склад использовался неустановленными лицами, — добавила Кузнецова. — Арендаторы компании почему-то уверены в том, что данного договора вполне достаточно для того, чтобы использовать ещё и казённое имущество".

Наталья Кузнецова сообщила, что 3 марта Агентство по имуществу направило иск в арбитражный суд Калининградской области о принудительном разделе данного земельного участка. По её словам, данная компания не раз выигрывала государственные контракты, общая их сумма составляет порядка 1,6 миллиарда рублей. В настоящее же время ООО "Акстрой" занимается строительством многоквартирного дома на Сельме.

Напомним: Калининградские власти не смогли приватизировать военный городок в Гвардейске и семь других объектов. Не удалось продать несколько имущественных комплексов в Краснознаменском, Неманском, Гвардейском муниципальных округах, в Черняховске, Советске и Озёрске.
 

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