Калининградские власти не смогли приватизировать военный городок в Гвардейске и семь других объектов

Власти Калининградской области не смогли продать на аукционах восемь объектов недвижимости. Об этом в пятницу, 10 марта, во время оперативного совещания сообщила глава регионального Агентства по имуществу Наталья Кузнецова.

На мой взгляд, это совершенно не означает, что оно является неликвидным — интересанты регулярно уточняли информацию. Но были ситуации организационного плана — пропускали публичное предложение — и ситуации, когда объекты не были готовы с точки зрения юридической чистоты, — сообщила Кузнецова.

По словам главы агентства, не удалось продать несколько имущественных комплексов в Краснознаменском, Неманском, Гвардейском муниципальных округах, в Черняховске, Советске и Озёрске. Также непроданным остался военный городок в Гвардейске. Всего же за 2016 год региональным властям удалось продать имущества примерно на 26 миллионов рублей.