Калининградские власти не смогли приватизировать военный городок в Гвардейске и семь других объектов
Скриншот сервиса Google.maps
Власти Калининградской области не смогли продать на аукционах восемь объектов недвижимости. Об этом в пятницу, 10 марта, во время оперативного совещания сообщила глава регионального Агентства по имуществу Наталья Кузнецова.
На мой взгляд, это совершенно не означает, что оно является неликвидным — интересанты регулярно уточняли информацию. Но были ситуации организационного плана — пропускали публичное предложение — и ситуации, когда объекты не были готовы с точки зрения юридической чистоты, — сообщила Кузнецова.
По словам главы агентства, не удалось продать несколько имущественных комплексов в Краснознаменском, Неманском, Гвардейском муниципальных округах, в Черняховске, Советске и Озёрске. Также непроданным остался военный городок в Гвардейске. Всего же за 2016 год региональным властям удалось продать имущества примерно на 26 миллионов рублей.
Ранее появлялась информация о том, что военный городок в Гвардейске, расположенный на улице Вокзальной был за 10 млн рублей продан ООО "Престо"
. В перечень имущественных объектов комплекса входят котельная, гараж, пилорама и земельный участок.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.