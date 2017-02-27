Бывший военный городок в Гвардейске продали втрое дешевле, чем стоит земля, на которой он стоит

В Гвардейске продали имущественный комплекс бывшего военного городка на ул. Вокзальной. Информация о сделке содержится на сайте для размещения информации о проведении торгов.



Проданный комплекс находится в Гвардейске, на ул. Вокзальной, 3. Его купило ООО "Престо" за 10 миллионов 283 тысячи 220 рублей. При этом продать комплекс надеялись вдвое дороже — за 20 миллионов рублей, а стоимость одной только земли под участком оценивается в 31,5 миллиона рублей.



В перечень объектов имущественного комплекса входят котельная на 240 кв. м, гараж — 122 кв. м, пилорама — 2 016 кв. м и земельный участок, общая площадь составляет 38 тысяч кв. м. Согласно данным публичной кадастровой карты, стоимость только земли оценивается в 31,5 миллиона рублей.