В Куршском заливе вылов корюшки будут вести 94 бригады рыбаков

В Калининградской области, в Куршском заливе, стартовал промышленный промысел корюшки. Об этом сообщили в правительстве.



Руководитель Агентства по рыболовству Андрей Михалевич рассказал, что промышленную добычу корюшки будут вести 42 организации. Добычей займутся 92 бригады рыбаков.



Вылов корюшки не квотируется, поэтому к добыче проявляется большой интерес. В 2017 году добычу будет вести рекордное количество бригад. В прошлые годы их было 50–70.