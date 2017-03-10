В Куршском заливе вылов корюшки будут вести 94 бригады рыбаков
В Калининградской области, в Куршском заливе, стартовал промышленный промысел корюшки. Об этом сообщили в правительстве.
Руководитель Агентства по рыболовству Андрей Михалевич рассказал, что промышленную добычу корюшки будут вести 42 организации. Добычей займутся 92 бригады рыбаков.
Вылов корюшки не квотируется, поэтому к добыче проявляется большой интерес. В 2017 году добычу будет вести рекордное количество бригад. В прошлые годы их было 50–70.
Ранее сообщалось, что в Калининградской области началась путина салаки
. Вылов будут вести 34 бригады. За разрешением на вылов обратилась 21 организация.
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