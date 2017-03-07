В Калининградском заливе 34 бригады рыбаков будут вести добычу салаки

В Калининградском заливе рыбаки начали салачную путину. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.



Вылов салаки в заливе будут вести 34 бригады. За разрешением на промышленный промысел обратилась 21 рыбодобывающая организация. Первыми в залив вышли рыбаки колхоза "За Родину".



Разрешённый к вылову объём салаки в 2017 году составляет 4 тыс. тонн. Это на 500 тонн больше, чем в 2016 году. В прошлом году квоты на вылов салаки были освоены практически полностью.



Руководитель агентства по рыболовству Андрей Михалевич рассказал: "За последние годы квота на салаку увеличена с двух до четырёх тысяч тонн, выделенная квота осваивается полностью. Салака в свежем виде в первую очередь идёт на внутренний рынок, а оставшаяся часть перерабатывается на предприятиях области".



Промысел салаки ведётся традиционно в марте и апреле. В это время рыба мигрирует из морей в заливы.