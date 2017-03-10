Болгарские производители хотят обойти запрет экспорта товаров в Россию путём размещения производств в Калининграде
Фото предоставлено пресс-службой правительства Калининградской области
Руководитель представительства правительства Калининградской области при Правительстве России Александр Деркач и глава представительства Болгарско-Российской торгово-промышленной палаты РФ Ярослав Кохан обсудили вопросы расширения российско-болгарского сотрудничества и бизнес-коммуникаций. Об этом сообщили в региональном кабмине.
Ярослав Кохан сообщил, что Болгария заинтересована в регионе-партнёре для выхода на российский рынок производителей. Он отметил, что болгарские товары ранее занимали весомую долю на рынке Советского Союза. Страна готова поставлять в Россию продукцию лёгкой промышленности, сельского хозяйства и промышленное оборудование.
Однако действующий санкционный режим наложил свой отпечаток на возможности нашего экспорта в Россию. В этой связи мы рассматриваем размещение производств на территории Калининградской области как действенный механизм выхода на рынок, — отметил Кохан.
Александр Деркач сообщил, что Калининградская область готова предоставить максимальное число преференций для ведения бизнеса по сравнению с другими регионами страны. "Режим работы особой экономической зоны в регионе регулируется отдельным федеральным законом и, по сути, уникален. Я надеюсь, что посредством нашей работы бизнес-сообщество Болгарии и других стран сможет по достоинству оценить все преимущества размещения бизнеса на территории Калининградской области", — сказал руководитель представительства региона при Правительстве РФ.
По итогам встречи Деркач и Кохан договорились о проведении официальной встречи с участием чрезвычайного и полномочного посла Болгарии Боко Коцева и министра туризма соседнего государства Стелы Балтовой во время выставки "Интумаркет-2017", которая пройдёт в Москве. В апреле планируется провести презентацию Калининградской области для компаний Болгарии.
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