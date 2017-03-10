Молодой бизнесмен Павел Часовников: Важно пережить момент, когда заканчивается первый успех

"Твой Бро" начинает публиковать материалы из первого весеннего номера "Бродвея". Весна – время всего свежего и нового, поэтому главной темой марта мы решили сделать молодых бизнесменов – калининградцев не старше 30 с небольшим, которые уже построили с нуля свое дело. Все они разные, но эти молодые люди – на взгляд редакции – именно те, кто действительно формируют будущее и имидж нашего города.



Случай с созданием мастерской для этого сегмента рынка у нас хрестоматийный: мы с женой начали делать ремонт в новой квартире и поняли, что почти ничего не можем найти в местных магазинах и шоу-румах. Это навело нас на мысли о том, чтобы сделать какие-то предметы своими силами. К тому приложилось давнее желание попробовать себя в качестве предпринимателей. На дворе стоял май, мы вдвоем уволились и зарегистрировали в налоговой ИП.

Помню, нашли в одном рыболовецком поселке старые деревянные бочки, поколдовали, отчистили, врезали дверцу, с торца я сделал круглые отверстия, поставили на высокую подставку, и получился бар. Это была одна из первых вещей, сделанных на заказ. Параллельно мы искали разные подходы, пробовали разные материалы и технологии. В результате поисков получались вещи, которые можно обобщить в категорию "декор". Мебель началась чуть позже.