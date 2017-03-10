Алиханов: если Калининград не начнёт строить летом две школы — не получит федеральных денег в 2018 году
Если администрация Калининграда не начнёт строительство хотя бы двух новых школ, то не получит в 2018 году софинансирование из федерального бюджета. Об этом во время оперативного совещания регионального правительства сообщил врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов в пятницу, 10 марта.
Чтобы использовать деньги в следующем году, надо начать строить уже летом этого года. Нужно успеть сдать их к 2018-му, чтобы потом не бегали все в мыле", — заявил Алиханов.
По словам врио заместителя председателя регионального правительства Максима Федосеева, сейчас на стадии проектирования находятся три новые школы — на улицах Рассветная, Аксакова и Артиллерийская. Сейчас они проходят государственную экспертизу. Примерная стоимость только одного объекта превышает один миллиард рублей.
В феврале 2017-го заместитель градоначальника, председатель комитета архитектуры и строительства рассказал, что все новые школы будут проектироваться с бассейнами
, которые будут доступны для всех жителей микрорайона и города. При этом учебные заведения имеют право продавать данные услуги населению.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.