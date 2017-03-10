Алиханов: если Калининград не начнёт строить летом две школы — не получит федеральных денег в 2018 году

Если администрация Калининграда не начнёт строительство хотя бы двух новых школ, то не получит в 2018 году софинансирование из федерального бюджета. Об этом во время оперативного совещания регионального правительства сообщил врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов в пятницу, 10 марта.



Чтобы использовать деньги в следующем году, надо начать строить уже летом этого года. Нужно успеть сдать их к 2018-му, чтобы потом не бегали все в мыле", — заявил Алиханов.



По словам врио заместителя председателя регионального правительства Максима Федосеева, сейчас на стадии проектирования находятся три новые школы — на улицах Рассветная, Аксакова и Артиллерийская. Сейчас они проходят государственную экспертизу. Примерная стоимость только одного объекта превышает один миллиард рублей.



Напомним, что Напомним, что о строительстве трёх новых школ рассказал глава Калининграда Александр Ярошук в декабре 2016 года. При этом первую собираются возвести на улице Рассветной.