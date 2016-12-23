Ярошук рассказал, где в Калининграде в следующем году начнётся строительство четырёх новых школ

В Калининграде будут построены четыре новые школы. Первая из них появится на ул. Рассветной. Об этом глава Калининграда Александр Ярошук рассказал в программе "Главный час" областной телекомпании "Каскад".

Ярошук пояснил, что постановление о начале строительства с 2016 года школ на всей территории России принято на уровне Правительства РФ. При этом Калининград "сработал на опережение", построив в этом году начальную школу при гимназии № 22 на острове Октябрьском.

"В рамках ФЦП при поддержке регионального правительства в Калининграде в первоочередном порядке планируется осуществить строительство 4-х общеобразовательных школ", – сказал Александр Ярошук.

По его словам, первой будет построена школа на 1700 мест на ул. Рассветной. Сейчас уже готова проектная документация, устраняются замечания. Следующей на очереди будет школа в Восточном районе на ул. Аксакова, также на 1700 мест. В районе Каштановой аллеи – ул. Олимпийской построят новый корпус школы № 50 на 600 мест.

Возведение еще одной школы на 1100 мест запланировано на ул. Артиллерийской. Сейчас ведутся работы по её проектированию. Дорабатывается документация для подачи на экспертизу. Планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы – март 2017 года.