Крупин: все новые калининградские школы будут строить с бассейнами
Все новые школы в Калининграде проектируются с бассейнами, чтобы все жители города имели возможность заниматься плаванием. Об этом во время технического совета заявил председатель комитета архитектуры и строительства Артур Крупин в среду, 15 февраля.
"Наша территория непосредственно приближена к морю, поэтому мы считаем, что все калининградцы должны уметь плавать. Плюс в бассейнах реализуются дополнительны программы", — сообщил Крупин.
Он пояснил, что бассейны в будущих школах будут доступны для всех жителей микрорайона и города. При этом, учебные заведения имеют право продавать данные услуги населению.
Ранее Артур Крупин назвал
ещё четыре улицы Калининграда, на которых появятся спорткомплексы с бассейнами. Одни из таких объектов заработает уже в начале 2018 года.
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