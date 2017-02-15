Крупин: все новые калининградские школы будут строить с бассейнами

Все новые школы в Калининграде проектируются с бассейнами, чтобы все жители города имели возможность заниматься плаванием. Об этом во время технического совета заявил председатель комитета архитектуры и строительства Артур Крупин в среду, 15 февраля.

"Наша территория непосредственно приближена к морю, поэтому мы считаем, что все калининградцы должны уметь плавать. Плюс в бассейнах реализуются дополнительны программы", — сообщил Крупин.

Он пояснил, что бассейны в будущих школах будут доступны для всех жителей микрорайона и города. При этом, учебные заведения имеют право продавать данные услуги населению.