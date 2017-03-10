Нелегального мигранта, задержанного в Храброво, посадили на 1,5 года за повторный въезд в Россию

В Гурьевском районе суд вынес приговор нелегальному мигранту, который незаконно въехал на территорию России. Об этом сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.

Как было установлено, уроженца Киргизии привлекли к административной ответственности, оштрафовав его на 2 тыс. рублей с выдворением на родину. Мужчине запретили возвращаться в РФ в течение пяти лет.

Несмотря на это, в июле 2015 года он сменил фамилию и получил новый паспорт, после чего прилетел на самолёте в Калининградскую область. В аэропорту Храброво он был задержан.

Суд назначил ему наказание в виде восьми месяцев лишения свободы. С учётом наказания за другое преступление в тюрьме ему предстоит провести в общей сложности 1,5 года. Также нелегальному мигранту назначили штраф в 10 тыс. рублей.