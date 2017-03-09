Стала известна дата премьеры седьмого сезона "Игры престолов"
Постер седьмого сезона "Игры престолов"
Первую серию нового сезона "Игры престолов" покажут 16 июля 2017 года. Об этом сообщает Медуза
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Дату премьеры огласили в ходе трансляции в фейсбуке проекта. Зрители смотрели, как тает куб льда, внутри которого была помещена табличка с датой. Как сообщалось ранее, в седьмом сезне "Игры престолов" будет не 10, а 7 серий.
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