РПЦ: Тимати и Шнур могут заняться популяризацией русской культуры

В РПЦ собираются привлечь Тимати и Шнура к популяризации русской культуры среди молодёжи. Об этом сообщает Интерфакс

С таким предложением выступил глава Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон. По его мнению, артисты могли бы выступить на Дне славянской письменности и культуры. Он посетовал на "кризис жанра" и рассказал о планах на праздник в этом году.

"Этот год мы хотим посвятить русской классике, пригласить самые популярные ансамбли и исполнителей, – заявил епископ. – Например, если бы группа "Ленинград" исполнила какую-нибудь песню на стихи Пушкина, Лермонтова, Тютчева и так далее, это бы возмутило одно поколение, но это бы услышало другое".