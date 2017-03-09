РПЦ: Тимати и Шнур могут заняться популяризацией русской культуры
Фото с официальной страницы Тимати в Фейсбуке
В РПЦ собираются привлечь Тимати и Шнура к популяризации русской культуры среди молодёжи. Об этом сообщает Интерфакс
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С таким предложением выступил глава Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон. По его мнению, артисты могли бы выступить на Дне славянской письменности и культуры. Он посетовал на "кризис жанра" и рассказал о планах на праздник в этом году.
"Этот год мы хотим посвятить русской классике, пригласить самые популярные ансамбли и исполнителей, – заявил епископ. – Например, если бы группа "Ленинград" исполнила какую-нибудь песню на стихи Пушкина, Лермонтова, Тютчева и так далее, это бы возмутило одно поколение, но это бы услышало другое".
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