В Калининграде
В Калининграде
+5 °C
днем
-2 °C
ночью
09 марта 2017 г. 23:21
62 593 пользователей
за 24 часа на сайте
59.35 +1.17
Курс ММВБ на 09 марта 2017, 23:00
62.84 +1.3
Курс ММВБ на 09 марта 2017, 23:00
14.39 -0.08
Курс ЦБ на 10 марта 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

РПЦ: Тимати и Шнур могут заняться популяризацией русской культуры

22:11
  369 0
  • Фото с официальной страницы Тимати в Фейсбуке
Фото с официальной страницы Тимати в Фейсбуке
В РПЦ собираются привлечь Тимати и Шнура к популяризации русской культуры среди молодёжи. Об этом сообщает Интерфакс.
 
С таким предложением выступил глава Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон. По его мнению, артисты могли бы выступить на Дне славянской письменности и культуры. Он посетовал на "кризис жанра" и рассказал о планах на праздник в этом году.
 
"Этот год мы хотим посвятить русской классике, пригласить самые популярные ансамбли и исполнителей, – заявил епископ. – Например, если бы группа "Ленинград" исполнила какую-нибудь песню на стихи Пушкина, Лермонтова, Тютчева и так далее, это бы возмутило одно поколение, но это бы услышало другое".
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

"Гараж для девочек": как две калининградки открыли первое в городе ателье самообслуживания
10:19
  10523 1
"Гараж для девочек": как две калининградки открыли первое в городе ателье самообслуживания
Восемь мартовских котов: спецпроект Клопс.Ru к Международному женскому дню
Фото горячей новости
17:27
  40299 0
На слова Медведева о повышении цены на газ Лукашенко ответил угрозой
Фото горячей новости
13:46
  6817 16
Офицер вермахта и гражданские: на стройке в Калининграде эксгумировали останки уже 84 человек
Фото горячей новости
12:10
  7003 1
Head Hunter опубликовал топ самых высоких зарплат, предлагаемых в Калининграде
Фото горячей новости
10:54
  10194 1

Лента новостей

Картинка
Стала известна дата премьеры седьмого сезона "Игры престолов"
22:23
  717 0
Картинка
РПЦ: Тимати и Шнур могут заняться популяризацией русской культуры
22:11
  369 0
Картинка
12 лет за "группы смерти": Путин поддержал уголовное наказание за склонение к суициду в интернете
21:40
  565 0
Картинка
В Польше задержали 8,3 млн контрабандных сигарет из России и Белоруссии (видео)
21:13
  687 0

Авторские колонки

Фото автора
Томаш Оманьски
Руководитель Польского культурного центра в Калининграде
Вместо Черняховского: в Пененжно планируют поставить памятник убийцам женщин и детей
  4970 1
Фото автора
Антон Хоменко
журналист
"Лунный свет" vs "Ла-Ла Лэнд": как "Оскар" стал предсказуемым
  1876 0
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo