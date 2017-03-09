Калининградская область заняла 61 место в экологическом рейтинге субъектов РФ
Калининградская область заняла 61 место в экологическом рейтинге субъектов РФ. Об этом сообщается на сайте природохранной организации "Зелёный патруль", которая составила список.
Оценка регионов проводилась по четырём параметрам: природоохранный индекс, промышленно-экологический индекс, социально-экологический индекс и сводный индекс. Самый низкий показатель из четырёх Калининградская область получила по второму критерию.
На первом месте общего рейтинга оказалась Тамбовская область. За ней следует республика Алтай, Алтайский край, Чувашская республика и Москва. Наиболее низкий рейтинг присудили Челябинской области.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.