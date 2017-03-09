Калининградская область заняла 61 место в экологическом рейтинге субъектов РФ. Об этом сообщается на сайте природохранной организации "Зелёный патруль", которая составила список.

Оценка регионов проводилась по четырём параметрам: природоохранный индекс, промышленно-экологический индекс, социально-экологический индекс и сводный индекс. Самый низкий показатель из четырёх Калининградская область получила по второму критерию.

На первом месте общего рейтинга оказалась Тамбовская область. За ней следует республика Алтай, Алтайский край, Чувашская республика и Москва. Наиболее низкий рейтинг присудили Челябинской области.