"Гараж для девочек": как две калининградки открыли первое в городе ателье самообслуживания



Открыли его две молодые женщины, которые приехали в наш город недавно: Наталья — из Екатеринбурга, а Евгения — из Магадана. В шутку они называют свой бизнес "гаражом для девочек".



Наталья и Евгения приехали в Калининград восемь лет назад, даже поселились по соседству, но вот познакомились лишь спустя несколько лет: заочно — на форуме молодых мамочек, а потом уже в реальности на курсах.



"Я переехала из Екатеринбурга с мужем: он работал на большой калининградской мебельной фабрике, которая и отправляла его на несколько лет в мой родной город, — рассказывает Наталья Яночкова. — Моя работа всегда была связана с тканями, шитьём, модой. По образованию я востоковед-турколог, переводчик с турецкого языка. Какая связь с профессией? Самая прямая, ведь Турция — это сырьевая база, где все закупают ткани. После университета я занималась снабжением крупного производства, ездила за товаром. С тех пор хорошо разбираюсь в тканях, могу оценить качество и проверить всё до мелочей".



К тому же в университете получила вторую специальность — имиджиология и корпоративная культура. Она тоже пригодилась, например, на бизнес-переговорах: когда ты, 21-летняя девушка с именем Наташа, делаешь закупку на 100 тысяч долларов в мусульманской стране, знание стиля и умение корректно выглядеть было не лишним".



В Калининграде Наталья поработала в разных местах, в том числе на большой швейной фабрике. Но, когда родила, поняла: чёткий график плохо сочетается с маленьким ребёнком. Да и знаний было накоплено много, хотелось сделать что-то своё.

"Я пошла на курсы от службы занятости — их организуют для мамочек в декрете, которые официально где-то работают и хотят получить новую специальность. Мало кто ходит, а ведь там дают отличные профессии: парикмахер, ландшафтный дизайнер, кондитер и т.д. Я отучилась на портную: на предприятиях, где работала, модели всегда прорабатывал технолог, а потом кто-то отшивал. А хотелось самой разобраться в тонкостях", — поделилась наша собеседница.



На курсах и встретилась с Евгенией Топаловой.



"Мы с мужем переехали из Магадана. Это город временщиков, куда все приезжают заработать, а потом ищут место с климатом получше. Мы хотели жить у моря, рассматривали разные варианты, но Калининград понравился больше всего. И работа по специальности сразу нашлась: муж устроился программистом, а я — бухгалтером", — рассказала Евгения.