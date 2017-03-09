В Калининградской области уничтожили 56 кг орехов и фруктов из Узбекистана

В "Храброво" инспекторы Россельхознадзора обнаружили в ручной клади въезжающих из Узбекистана подкарантинную продукцию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Пассажиры везли в чемоданах смесь сухофруктов, рис, лимоны, гранаты, орехи грецкие, яблоки и маш — всего 56 кг. Ввоз такой продукции запрещён физическим лицам, так как на территорию региона могут попасть заражённые овощи, фрукты, крупы. "В нарушение установленных ограничений продолжают регулярно иметь место случаи попыток ввоза такой продукции из Узбекистана", — отметили в пресс-службе. Все найденные продукты были изъяты и уничтожены.