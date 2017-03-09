В Калининграде
В Калининграде
+5 °C
днем
-2 °C
ночью
09 марта 2017 г. 10:54
50 610 пользователей
за 24 часа на сайте
58.82 +0.64
Курс ММВБ на 09 марта 2017, 10:00
61.96 +0.42
Курс ММВБ на 09 марта 2017, 10:00
14.31 0.0
Курс ЦБ на 09 марта 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

В Калининградской области уничтожили 56 кг орехов и фруктов из Узбекистана

10:05
  252 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
В "Храброво" инспекторы Россельхознадзора обнаружили в ручной клади въезжающих из Узбекистана подкарантинную продукцию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Пассажиры везли в чемоданах смесь сухофруктов, рис, лимоны, гранаты, орехи грецкие, яблоки и маш — всего 56 кг. Ввоз такой продукции запрещён физическим лицам, так как на территорию региона могут попасть заражённые овощи, фрукты, крупы. "В нарушение установленных ограничений продолжают регулярно иметь место случаи попыток ввоза такой продукции из Узбекистана", — отметили в пресс-службе. Все найденные продукты были изъяты и уничтожены.

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

Восемь мартовских котов: спецпроект Клопс.Ru к Международному женскому дню
07 марта 201717:27
  29666 0
Восемь мартовских котов: спецпроект Клопс.Ru к Международному женскому дню
Синоптики: к выходным калининградцев ожидают снег и дождь
Фото горячей новости
09:51
  2226 0
"Создавать то, чего еще нет в продаже": в Калининграде из школьников воспитывают гениев
Фото горячей новости
08 марта 201708:10
  3754
"Почта России" начнёт торговать чаем и кофе через каталоги
Фото горячей новости
07 марта 201721:57
  3296 6
Шоколад, черника, рис: названы 10 продуктов, которые можно есть на ночь
Фото горячей новости
07 марта 201720:09
  9515 0

Лента новостей

Картинка
На выходных атмосферное давление в Калининграде существенно превысит норму
10:50
  12 0
Картинка
Подарки для автоледи: калининградских женщин поздравили сотрудники заправочных станций "Балтнефть"
10:49
  278
Картинка
В четверг курсы доллара и евро растут по отношению к рублю
10:42
  100 0
Картинка
Готовим тело к отпуску: экспресс-методы уменьшения объёмов и формирования рельефа от "VIP Clinic"
10:40
  169

Авторские колонки

Фото автора
Томаш Оманьски
Руководитель Польского культурного центра в Калининграде
Вместо Черняховского: в Пененжно планируют поставить памятник убийцам женщин и детей
  4770 1
Фото автора
Антон Хоменко
журналист
"Лунный свет" vs "Ла-Ла Лэнд": как "Оскар" стал предсказуемым
  1807 0
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo