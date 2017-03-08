"Мы только думаем, что знаем, чего хотят женщины": Александр Ярошук коротко о любви, противоположном поле и их маленьких хитростях

Мужчины только так думают, что знают, чего хотят женщины. На самом же деле это всегда тайна, которую надо постигать с каждой женщиной заново. Каждая женщина – это отдельная планета, совершенно не похожая на другую.
Я могу сказать только исходя из своего опыта. Женщины любят внимание к себе и хотят видеть рядом уверенного мужчину. Привлекательная внешность – для женщин далеко не первостепенное достоинство мужчины. Схожесть взглядов на жизнь и интересов гораздо важнее.
Деньги и власть тоже совершенно не так актуальны, как может показаться. Все, кто этим обладает, – люди крайне занятые, поэтому как раз частенько обделяют вниманием свою любимую. Очень мало женщин, вышедших замуж за богатого мужчину, по-настоящему счастливы.
На мой взгляд, есть три составляющих:
- Соответствием партнера образу "настоящего мужчины" или "настоящей женщины", который нарисовал себе человек. Он составляется на основе ценностей, которые мы видим детьми в собственной семье, и на том, что вынесли из прочитанного в книгах или увиденного в фильмах.
- Общение. Не обязательно, чтобы партнер был интеллектуалом, но очень важно, чтобы с ним было интересно общаться.
- Секс. Здесь я имею в виду совместимость партнеров в интимном плане.
Если хоть один пункт из этого отсутствует или недостаточно устраивает, то отношения в итоге развалятся.
Мужчины уверены, что они сильные, но это не так – женщины во всех смыслах сильнее нас. А еще женщины всепрощающие и фантастически терпеливые
Вот в этой уверенности, кстати, и проявляется еще одно женское достоинство – женская мудрость. Они позволяют нам доминировать, а сами притворяются слабыми.
Но это хорошо только тогда, когда женщина по-настоящему любит. В противном случае она играет, и мужчина четко ощущает эту неискренность. Рано или поздно эта игра закончится и начнется выяснение отношений.
Если это первая встреча, то мужчина обязательно обратит внимание и на внешность и на то, как на него смотрит женщина. Позже, уже во время разговора, он будет ориентироваться на то, интересна ли она ему как человек.
У каждого мужчины своя психология, свои вкусы - четкого шаблона нет. А у каждой женщины есть своя изюминка – главное найти того, кто ее прочувствует и оценит. Причем тут уж красивая внешность совершенно не обязательна. Брошенный взгляд, какое-то слово… именно после таких мелочей отношения могут начаться или закончиться.
Одно могу сказать: ни в коем случае женщинам не надо играть какую-то роль. Попытаться привлечь внимание, заинтересовать как-то можно, но при этом надо все-таки быть настоящей и не лгать о чувствах. Мужчина рано или поздно все равно почувствует фальшь. Особенно если ваши отношения перейдут в разряд серьезных.
Вообще, это очень серьезный вопрос. Это труд обоих партнеров. Причем работать им над этим надо с утра до вечера. Если кто-то расслабился - не захотел ничего делать или случайно потерял связь с другим – отношения сойдут на нет.
Если любишь искренне, то обязательно стоит бороться за сохранение близости, за сохранение брака. А если нет, то можешь что хочешь делать – не выйдет ничего хорошего. Можно, конечно, терпеть или заставлять себя что-то делать… А смысл?
Первая любовь случается в очень молодом или даже юном возрасте. Тогда у нас другие представления вообще о чувствах и о любви в частности. Поэтому зачастую то, что мы вспоминаем как первую любовь, было всего лишь эмоцией, страстью… Это не имеет ничего общего с настоящей любовью.
К сожалению, мы редко вспоминаем, что женщины жаждут нашего внимания. 8 Марта - это еще один день, когда мы вспоминаем, что наши женщины достойны большего. Они достойны хороших слов и обязательно подарков.
Я хочу сказать женщинам большое спасибо за любовь, которую они нам дают на протяжении всей жизни и за их терпение, за их мудрость и женственность.
Хочу пожелать, чтобы Бог всегда давал им любовь, терпение и смирение. Это главные качества, за которые мы их любим и ценим. Женская любовь для нас является стимулом добиваться чего-то в жизни. То, что мы делаем и то, чего мы достигаем – это все благодаря тому, что рядом с нами есть наши женщины, которые нас на это мотивируют.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.