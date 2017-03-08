"Мы только думаем, что знаем, чего хотят женщины": Александр Ярошук коротко о любви, противоположном поле и их маленьких хитростях

В честь Международного женского дня Клопс.Ru подготовил для калининградок прадзничный проект, в котором принял участие глава города Александр Ярошук. Пока градоначальник позировал нашему фотографу, он успел коротко озвучить своё мнение относительно некоторых тем, так или иначе касающихся противоположного пола.

О том, чего хотят женщины

Мужчины только так думают, что знают, чего хотят женщины. На самом же деле это всегда тайна, которую надо постигать с каждой женщиной заново. Каждая женщина – это отдельная планета, совершенно не похожая на другую.

Я могу сказать только исходя из своего опыта. Женщины любят внимание к себе и хотят видеть рядом уверенного мужчину. Привлекательная внешность – для женщин далеко не первостепенное достоинство мужчины. Схожесть взглядов на жизнь и интересов гораздо важнее.

Деньги и власть тоже совершенно не так актуальны, как может показаться. Все, кто этим обладает, – люди крайне занятые, поэтому как раз частенько обделяют вниманием свою любимую. Очень мало женщин, вышедших замуж за богатого мужчину, по-настоящему счастливы.

О том, на чём основываются крепкие отношения

На мой взгляд, есть три составляющих:

- Соответствием партнера образу "настоящего мужчины" или "настоящей женщины", который нарисовал себе человек. Он составляется на основе ценностей, которые мы видим детьми в собственной семье, и на том, что вынесли из прочитанного в книгах или увиденного в фильмах.

- Общение. Не обязательно, чтобы партнер был интеллектуалом, но очень важно, чтобы с ним было интересно общаться.

- Секс. Здесь я имею в виду совместимость партнеров в интимном плане.

Если хоть один пункт из этого отсутствует или недостаточно устраивает, то отношения в итоге развалятся.

О том, за что мужчины ценят женщин

Мужчины уверены, что они сильные, но это не так – женщины во всех смыслах сильнее нас. А еще женщины всепрощающие и фантастически терпеливые

Вот в этой уверенности, кстати, и проявляется еще одно женское достоинство – женская мудрость. Они позволяют нам доминировать, а сами притворяются слабыми.

Но это хорошо только тогда, когда женщина по-настоящему любит. В противном случае она играет, и мужчина четко ощущает эту неискренность. Рано или поздно эта игра закончится и начнется выяснение отношений.

О том, как можно привлечь внимание мужчины

Если это первая встреча, то мужчина обязательно обратит внимание и на внешность и на то, как на него смотрит женщина. Позже, уже во время разговора, он будет ориентироваться на то, интересна ли она ему как человек.

У каждого мужчины своя психология, свои вкусы - четкого шаблона нет. А у каждой женщины есть своя изюминка – главное найти того, кто ее прочувствует и оценит. Причем тут уж красивая внешность совершенно не обязательна. Брошенный взгляд, какое-то слово… именно после таких мелочей отношения могут начаться или закончиться.

Одно могу сказать: ни в коем случае женщинам не надо играть какую-то роль. Попытаться привлечь внимание, заинтересовать как-то можно, но при этом надо все-таки быть настоящей и не лгать о чувствах. Мужчина рано или поздно все равно почувствует фальшь. Особенно если ваши отношения перейдут в разряд серьезных.

О том, как сохранить отношения по истечении долгого времени

Вообще, это очень серьезный вопрос. Это труд обоих партнеров. Причем работать им над этим надо с утра до вечера. Если кто-то расслабился - не захотел ничего делать или случайно потерял связь с другим – отношения сойдут на нет.

Если любишь искренне, то обязательно стоит бороться за сохранение близости, за сохранение брака. А если нет, то можешь что хочешь делать – не выйдет ничего хорошего. Можно, конечно, терпеть или заставлять себя что-то делать… А смысл?

О первой любви

Первая любовь случается в очень молодом или даже юном возрасте. Тогда у нас другие представления вообще о чувствах и о любви в частности. Поэтому зачастую то, что мы вспоминаем как первую любовь, было всего лишь эмоцией, страстью… Это не имеет ничего общего с настоящей любовью.

О Международном женском дне

К сожалению, мы редко вспоминаем, что женщины жаждут нашего внимания. 8 Марта - это еще один день, когда мы вспоминаем, что наши женщины достойны большего. Они достойны хороших слов и обязательно подарков.

Я хочу сказать женщинам большое спасибо за любовь, которую они нам дают на протяжении всей жизни и за их терпение, за их мудрость и женственность.

Хочу пожелать, чтобы Бог всегда давал им любовь, терпение и смирение. Это главные качества, за которые мы их любим и ценим. Женская любовь для нас является стимулом добиваться чего-то в жизни. То, что мы делаем и то, чего мы достигаем – это все благодаря тому, что рядом с нами есть наши женщины, которые нас на это мотивируют.