Маленький тюлень, счастливый пёс: WikiLeaks нашла в документах ЦРУ список японских смайликов

В очередной подборке секретных документов ЦРУ, опубликованных WikiLeaks, обнаружили список японских смайликов. Об этом сообщает Gizmodo

Документ называется "Japanese style faces" ("Лица в японском стиле") и содержит около 400 эмотиконов, составленных с помощью символов ASCII. Причина, по которой сотрудники ЦРУ составили такой список, неизвестна.

Некоторые эмотиконы сопровождаются пояснениями. Так, в список попали ᶘ ᵒᴥᵒᶅ (тюленёнок), ∩( ・ω・)∩ (счастливый пёс), ╯‵Д′)╯彡┻━┻ (рассерженный человек переворачивает стол) и (\/) (°,,°) (\/), который сотрудник ЦРУ подписал как "WOOPwoopwowopwoopwoopwoop!".