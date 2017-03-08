Учёные выяснили, каких женщин мужчины считают идеальными

Американские учёные опубликовали исследования, которые показывают, каких женщин мужчины считают идеальными. Об этом сообщает Вести.Ру.

В первую очередь мужчины склонны оценивать женскую фигуру и чем тоньше талия и больше бёдра, тем женщина привлекательнее для противоположного пола. Идеальным считается соотношение 0,7:1. Другой фактор привлекательности — высокий голос, он ассоциируется у мужчин с юностью.

Также мужчины любят длинные, блестящие здоровые волосы, красивую улыбку и ровные ухоженные зубы. Женщины, которые улыбаются чаще, оцениваются мужчинами как "красивые" и "добрые". Главное условие — улыбка должна быть искренней.

Изучая внешность женщин, мужчины отдают предпочтение тем, кто использует минимум макияжа. Или вовсе не красится. Если же без этого не обойтись, то он должен быть как можно более естественным — персиковым, пудровым, бежевым.

Завершающий штрих — красная помада. Этот цвет инстинктивно привлекателен для мужчин. Впрочем, как и маленькое красное платье.