В Копенгагене вокзал эвакуирован из-за угрозы взрыва
В Копенгагене с центрального вокзала эвакуированы пассажиры из-за возможной угрозы взрыва. Об этом сообщает
РИА Новости.
Полиция получила сообщение о том, что на вокзале находится бомба. Проводится обыск здания вокзала, зал ожидания закрыт. Через станцию продолжают следовать поезда, но они отстают от графика.
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