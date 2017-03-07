Опрос Клопс.Ru: 63% читателей заявили, что беременным женщинам стоит оставить работу

Абсолютное большинство читателей Клопс.Ru считает, что беременным женщинам лучше не работать. Таковы данные опроса, проведённого в группе сайта "ВКонтакте" во вторник, 7 марта.



Около четверти проголосовавших читателей Клопс.Ru считают, что беременным можно работать. Каждый 10-й затруднился ответить.



Однако в комментариях мнения разделились и вызвали бурные дискуссии. "С условием двойной оплаты", — предложила одна из читательниц.

Другие считают, что в ожидании ребёнка нужно чем-то заниматься.

О том, можно ли сравнить беременность и болезнь:

Однако большинство женщин в комментариях высказались в том ключе, что работу лучше оставить на поздних сроках беременности.

Кроме того, нет веры в то, что правила, введённые Роспотребнадзором, будут соблюдены.