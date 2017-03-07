Беременным запретят много работать с компьютером и при плохом освещении

В Роспотребнадзоре разработали новые требования СанПиНа по условиям труда для будущих матерей. Об этом пишут "Известия".



Так, новый проект требований запрещает труд беременных в помещениях без естественного освещения. Кроме того, женщинам с детьми до полутора лет должно предоставляться помещение для кормления малышей. Кроме того, проект гигиенических требований разрешает беременным работать за компьютером не более трёх часов за смену.

Сейчас проект проходит согласование с федеральными министерствами и вступит в силу в течение года.



Действующие гигиенические требования к условиям труда женщин были приняты в 1996 году и уже устарели. Новый проект согласован с Конвенцией Международной организации труда, документами Всемирной организации здравоохранения и директивами Европейского союза.