Беременным запретят много работать с компьютером и при плохом освещении
В Роспотребнадзоре разработали новые требования СанПиНа по условиям труда для будущих матерей. Об этом пишут "Известия".
Так, новый проект требований запрещает труд беременных в помещениях без естественного освещения. Кроме того, женщинам с детьми до полутора лет должно предоставляться помещение для кормления малышей. Кроме того, проект гигиенических требований разрешает беременным работать за компьютером не более трёх часов за смену.
Сейчас проект проходит согласование с федеральными министерствами и вступит в силу в течение года.
Действующие гигиенические требования к условиям труда женщин были приняты в 1996 году и уже устарели. Новый проект согласован с Конвенцией Международной организации труда, документами Всемирной организации здравоохранения и директивами Европейского союза.
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