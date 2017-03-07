В Калининградской области к 8 Марта вырастили более 7 млн тюльпанов
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В Калининградской области развивается цветоводство. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Лидерами среди предприятий, выращивающих в области цветы, являются сельскохозяйственный производственный кооператив "Флор" и питомник "Калинково". В первом к 8 Марта вырастили более 100 тыс. тюльпанов, а во втором — более семи миллионов. Цветы из "Калинково" поставляют в различные регионы России, в числе которых Санкт-Петербург и Москва.
200 тыс. цветов вырастили в крестьянском фермерском хозяйстве Оксаны Лепехи.
В Калининградской области выращивают десятки сортов тюльпанов. Кроме указанного вида цветов, в регионе выращивают нарциссы, крокусы, гиацинты, примулу.
Врио министра сельского хозяйства Наталья Шевцова рассказала, что Калининградская область стала регионом, в котором производство цветочных культур становится одним из профилирующих направлений сельского хозяйства. "В регионе выращиваются луковичные, которые реализуются через голландскую биржу и вывозятся не только в другие регионы России, но и за границу. При этом объём производства тюльпанов с 2012 года увеличен в три раза — до 7,3 миллиона штук", — сказала Шевцова.
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