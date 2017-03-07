Захарова, Голодец и Матвиенко: "Медиалогия" к 8 Марта опубликовала рейтинг женщин по упоминаемости в СМИ

"Медиалогия" к 8 Марта подготовила рейтинг женщин на основе упоминаемости их в СМИ. Он опубликован на официальном сайте компании.



Всего в список вошли 30 имён. Лидером рейтинга стала директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Мария Захарова. На второй строчке оказалась заместитель председателя правительства Ольга Голодец, на третьей — председатель Совфеда Валентина Матвиенко.



В список вошли также председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина, председатель ЦИК Элла Памфилова, министр образования Ольга Васильева и другие известные дамы.



Исследование проводилось в период с марта 2016 года по март 2017 года. Медиарейтинг составлялся на основе данных упоминаний в российских СМИ. Всего в исследовании были задействованы более 38 тыс. источников.