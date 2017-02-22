Путин, Медведев, Песков: "Медиалогия" к 23 Февраля опубликовала топ-50 российских мужчин
Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Фото с официального сайта президента России
Ко Дню защитника Отечества "Медиалогия" составила рейтинг российских мужчин за год. Его результаты в среду, 22 февраля, опубликовали
на официальном сайте компании.
Верхнюю строчку в топ-50 занял президент Владимир Путин. Второе место досталось премьер-министру Дмитрию Медведеву, а третье — пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.
В десятку рейтинга вошли глава МИД Сергей Лавров, заместитель председателя правительства Виталий Мутко, мэр Москвы Сергей Собянин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава Минобороны Сергей Шойгу, председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Рейтинг был построен на основе данных мониторинга упоминаний в СМИ. Всего были проанализированы статьи в более чем 38 тыс. источников. Исследование проводилось в период с февраля 2016 года по февраль 2017 года.
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