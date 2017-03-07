Путин подписал закон об отсрочке уголовного наказания для беременных, отцов-одиночек и женщин с маленькими детьми

Президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.



Согласно изменениям, беременные, женщины с маленькими детьми и отцы-одиночки могут получить отсрочку отбывания наказания до момента достижения детьми возраста 14 лет. Не получат отсрочку террористы, люди, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, осуждённые на срок более пяти лет и совершившие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и малолетних.



До настоящего времени отсрочку могли предоставить только после вынесения приговора по ходатайству.