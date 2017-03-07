В январе в Калининградской области родилось меньше человек, чем умерло
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр подгорчук
В январе 2017 года в Калининградской области умерло 1 235 человек, а родилось 895. Об этом свидетельствуют данные
Калининградстата.
В брак вступили 378 пар, а развестись решили 405 супругов. При этом в городской местности в брак вступили 294 пары, а развелись — 308. В сельской местности зарегистрировано 84 брака, а разводов — 97.
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