В Мамоново незаконно пытались ввезти почти 200 кг колбасы и сыра из Польши

Специалисты Россельхознадзора обнаружили партию мясной и молочной продукции, которую незаконно пытался ввезти на территорию Калининградской области из Польши автомобилист. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В машине при проверке нашли более 76 кг колбасных изделий, а также более 119 кг сыра, творога и йогуртов. Все эти продукты произведены в Европейском союзе и подпадают под экономические санкции, а потому запрещены ко ввозу в Россию.