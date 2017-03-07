В Мамоново незаконно пытались ввезти почти 200 кг колбасы и сыра из Польши
Специалисты Россельхознадзора обнаружили партию мясной и молочной продукции, которую незаконно пытался ввезти на территорию Калининградской области из Польши автомобилист. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В машине при проверке нашли более 76 кг колбасных изделий, а также более 119 кг сыра, творога и йогуртов. Все эти продукты произведены в Европейском союзе и подпадают под экономические санкции, а потому запрещены ко ввозу в Россию.
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